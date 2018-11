Spies in Disguise, primo trailer ufficiale per il film d'animazione con Will Smith

Un po' a sorpresa, oggi i Blu Sky Studios hanno pubblicato online il primo trailer ufficiale per l'annunciato Spies in Disguise, nuovo film d'animazione dai produttori de L'Era Glacia e Ferdinand che vede tra il cast di doppiatori originali anche Will Smith (Suicide Squad) e Tom Holland (Avengers: Infinity War).

Spies in Disguise è ambientato in un mondo dove regna lo spionaggio internazionale. Will Smith(Men in Black), da la voce a Lance Sterling, la spia più figa del mondo. Affascinante, cool e pieno di abilità straordinarie, lui di mestiere salva il mondo. Praticamente il contrario di Lance, è Walter, a cui presta la voce Tom Holland (Spider-Man: Homecoming). Walter è un genio ma non ha grandi doti di socializzatore Ciò che gli manca in comunicazione lo compensa con la creazione di fantastiche invenzioni: lui è la mente dietro gli aggeggi super tecnologici che usa Lance nelle sue missioni.

Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata, Walter e Lance improvvisamente devono trovare un sistema per fidarsi l'uno dell'altro e lavorare insieme, in uno dei plot twist più improbabili che vedrete quasi certamente il prossimo anno - il trailer lo mostra.

Nick Bruno e Troy Quane dirigono insieme la pellicola animata, produzione congiunta di Fox Animation, Blue Sky Studios e Chernin Entertainment. Il progetto si basa sul video Pigeon: Impossible, un corto originale di Lucas Martell.



Spies in Disguise uscirà nelle sale americane a settembre 2019.