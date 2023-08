Spielberg superò il trauma infantile grazie a E.T: 'Misi un alieno tra me e la realtà'

Nel 2022 E.T. - L'extra-terrestre ha festeggiato i 40 anni, ma nonostante tutto questo tempo è impossibile dimenticare quando ci riscaldò il cuore per la prima volta. Al riguardo, Steven Spielberg (regista della pellicola) attribuisce a E.T. un ulteriore vantaggio: superare un trauma infantile.

"A volte sono molto triste" ha dichiarato Spielberg. "Il divorzio è qualcosa che ti traumatizza nel profondo. Ecco perché ho deciso di raccontare la storia di mia madre e mio padre, quando ho realizzato il film". In particolare, "avevo scritto pagine e pagine sul divorzio. Poi mi sono appassionato, perché, sai com'è, ho messo qualcosa tra me e la realtà: un alieno in grado di separare me stesso dall'atmosfera del divorzio".

Per chi non abbia mai visto il cult di fantascienza degli anni Ottanta, E.T. - L'extra-terrestre racconta la storia di Elliot, un ragazzino californiano che, dopo aver incontrato un simpatico alieno, lo prende in simpatia e decide di nasconderlo in casa per proteggerlo. Nel 1983 vinse ben tre Premi Oscar (come miglior colonna sonora, migliori effetti speciali e miglior sonoro) e due Golden Globe (miglior film drammatico, miglior colonna sonora), dove quest'ultima fu composta da John Williams; inoltre, nel 1994 fu scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti.

Alla luce delle dichiarazioni di Spielberg, l'iniziale atmosfera horror di E.T. - L'extraterrestre assume tutto un altro significato... Ma siamo più che soddisfatti del risultato finale, e, a prescindere da alcuni ripensamenti del regista stesso, ben poche modifiche sarebbero riuscite a elevarne la qualità a un livello ancora più alto.