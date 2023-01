Spielberg su Schindler's List: 'Lo feci come risposta ai negazionisti dell'Olocausto'

Steven Spielberg ha affermato che la scena finale di Schindler's List, in cui i sopravvissuti all'Olocausto visitano la tomba di Oskar Schindler, è stata un'aggiunta successiva al film e venne inserita per assicurarsi che il pubblico capisse che la storia del film era davvero basata su fatti reali.

"Essenzialmente, feci il film perché i negazionisti dell'Olocausto erano, come dire, tornati di moda in quel periodo, i loro ranghi salivano di numero - questa è stata l'unica ragione per cui ho realizzato il film nel 1993", ha confessato l'autore al Sunday Times durante una recente intervista promozionale, arrivata per Il giorno della memoria 2023. "Quella scena finale al cimitero è stata una sorta di stratagemma, diciamo così, per assicurarsi che tutti capissero che il film era basato su una storia vera, che non ci fosse nulla di inventato. Fu la prima volta che realizzai un'opera per trasmettere un messaggio al pubblico, perché pensavo che il pubblico avesse bisogno di ascoltare quel messaggio".

Oltre al potente messaggio politico del film, Schindler's List è stato anche uno dei film di Spielberg più acclamati dalla critica e dal pubblico. Il film ha vinto sette Oscar, tra cui quello per il miglior film e come miglior regista, divenendo anche uno dei titoli in bianco e nero col maggior incasso di sempre, grazie ai suoi 321,3 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo. Con protagonisti Ben Kingsley e Ralph Fiennes, il film ha ottenuto l'Oscar anche per il compositore John Williams, che è stato nominato nuovamente quest'anno proprio grazie alla nuova opera di Spielberg, The Fabelmans (a proposito, John Williams ha stabilito un nuovo record agli Oscar grazie alla recente candidatura).

In attesa di scoprire chi la spunterà agli Oscar 2023, che saranno assegnati il 12 marzo prossimo, vi ricordiamo che The Fabelmans è in gara per sette Oscar, incluso quello per la migliore sceneggiatura, la prima volta che Spielberg viene nominato in questa categoria.