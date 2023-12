Spielberg rompe il silenzio su Israele-Hamas: 'Una barbarie contro gli ebrei'

Dopo la vicinanza di Quentin Tarantino alle truppe israeliane, anche il regista Steven Spielberg ha commentato per la prima volta la guerra con Hamas, commentando per la prima volta gli attacchi dello scorso 7 ottobre contro i civili di Israele.

Parlando durante un evento organizzato dalla Shoah Foundation, l'autore di Schindler's List e Munich ha dichiarato: "Non avrei mai immaginato di assistere nel corso della mia vita ad una barbarie così indicibile contro gli ebrei". Il regista ha anche annunciato che la Shoah Foundation, da lui fondata nel 1994, ha lanciato l'iniziativa Countering Antisemitism Through Testimony Collection per raccogliere testimonianze di sopravvissuti agli attacchi. Ha descritto l’iniziativa come “uno sforzo che garantirà che le voci dei sopravvissuti agiscano come un potente strumento per contrastare la pericolosa crescita dell’antisemitismo e dell’odio”. La fondazione raccoglie da decenni le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah o all'Olocausto.

Spielberg ha continuato: "I sopravvissuti all'Olocausto sono i più coraggiosi tra noi, e i loro resoconti sono una testimonianza duratura della resilienza dello spirito umano. Entrambe le iniziative – la registrazione delle interviste con i sopravvissuti agli attacchi del 7 ottobre e la raccolta continua di testimonianze sull’Olocausto – hanno lo scopo di mantenere la nostra promessa ai sopravvissuti: che le loro storie saranno condivise nello sforzo di preservare la Storia e di lavorare per un mondo senza antisemitismo o odio di qualsiasi tipo”, ha concluso Spielberg.

