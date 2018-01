Spielberg Mania: dal 31 Gennaio, per una settimana, Sky trasmetterà i film del regista!

"In occasione dell’uscita nelle sale del nuovo film di Steven Spielberg, The Post , fino a domenica 4 febbraio Sky Cinema Hits presenta "", un’intera settimana di programmazione dedicata al regista e Premio Oscar®, con alcune delle celebri pellicole da lui dirette."

"Da non perdere mercoledì 31 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Hits HD la prima visione di “SPIELBERG”, il documentario firmato HBO sulla vita del regista americano. (Una selezione dei titoli è disponibile dal 31 gennaio On Demand all’interno della collezione SPIELBERG MANIA)

In occasione dell’uscita nelle sale del nuovo film “The Post”, un thriller politico sulle responsabilità e i diritti della stampa con Meryl Streep e Tom Hanks protagonisti, Sky Cinema Hits (canale 304) presenta SPIELBERG MANIA, un’intera settimana di programmazione - fino a domenica 4 febbraio - dedicata al regista e premio Oscar® Steven Spielberg, con alcune delle celebri pellicole da lui dirette.

Ad impreziosire la programmazione speciale, la prima visione mercoledì 31 gennaio alle 21.15 di “SPIELBERG”, il documentario firmato HBO - presentato tra gli eventi speciali della Festa del cinema di Roma 2017 - che racconta l’anima del regista americano attraverso curiosità ed interviste esclusive a star del calibro di Leonardo Di Caprio, Harrison Ford, Tom Hanks, Dustin Hoffman e Martin Scorsese.

La programmazione dedicata SPIELBERG MANIA ripropone i film che hanno segnato la gloria del regista, dai primi successi come la pellicola fantascientifica (vincitrice di due Oscar®) “INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO” con Richard Dreyfuss e François Truffaut e il fantasy “HOOK - CAPITAN UNCINO” con Robin Williams e Dustin Hoffman, al più recente GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE, con Mark Rylance e Penelope Wilton.

Non mancheranno titoli imperdibili come A.I. - INTELLIGENZA ARTIFICIALE, basato su un progetto di Stanley Kubrick, con Jude Law e Haley Joel Osment; il fantasy thriller MINORITY REPORT, con Tom Cruise e Colin Farrell; le commedie THE TERMINAL e PROVA A PRENDERMI; il film storico MUNICH con Daniel Craig e Geoffrey Rush; e il pluripremiato SALVATE IL SOLDATO RYAN (vincitore di 5 premi Oscar® e 2 Golden Globes) con Tom Hanks, Matt Damon e Edward Burns.

Inoltre, ad arricchire la programmazione (e disponibile anche su Sky On Demand), anche uno speciale dedicato al film The Post con un’esclusiva intervista di Sky Cinema al regista Steven Spielberg e ai due attori Tom Hanks e Meryl Streep.

