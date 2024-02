Spielberg ha visto Godzilla Minus One tre volte, Takashi Yamazaki: 'Ho incontrato Dio'

Oltre ad essere stata la prima persona al mondo a vedere Oppenheimer, a quanto pare Steven Spielberg è stato anche un grandissimo fan di Godzilla Minus One, nuovo film della saga giapponese diretto dal regista Takashi Yamazaki.

A raccontarlo è stato lo stesso Takashi Yamazaki, che in queste ore è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network X per raccontare il suo incontro con Steven Spielberg durante il pranzo di gala dei candidati agli Oscar 2024. Nel post disponibile in calce all'articolo, che ritrae i due registi in posa per una foto, Takashi Yamazaki ha scritto: "Ho incontrato DIO. Cosa posso fare dopo questo? Sto quasi piangendo, sul serio. E Spielberg mi ha detto di aver visto il mio film tre volt! Mi ha detto che ha amato i personaggi del film, e gli ho regalato una statuetta di Godzilla ed era così felice quando l'ha presa...". Nel secondo post che trovate in basso, si può vedere effettivamente Steven Spielberg mentre gongola felice con la sua action figure di Godzilla.

Il grande successo di Godzilla Minus One non si è fermato al botteghino globale, con oltre 105 milioni di dollari incassati da un budget di circa 10 milioni, ma è sfociato anche in un fortissimo apprezzamento da parte della critica, che alla fine ha spinto il film fino agli Oscar 2024, ai quali è nominato nella categoria dei migliori effetti speciali, che potrebbe addirittura finire col vincere.

Non a caso, Takashi Yamazaki sembra sempre più convinto quando parla della possibilità di realizzare il sequel di Godzilla Minus One.