Spielberg farà un nuovo film sugli alieni: sarà scritto dall'autore di Jurassic Park

Nei giorni scorsi ci siamo chiesti quale sarà il prossimo film di Steven Spielberg, e forse abbiamo svegliato il cane dormiente perché Variety ha appena annunciato un nuovo progetto originale in arrivo dal leggendario regista pluri-premio Oscar.

Spielberg, che si è sempre mosso con grande libertà da un genere all'altro nel corso della sua carriera, a quanto pare lascerà i ricordi autobiografici di The Fabelmans e le note musicali di West Side Story per un inatteso ritorno alla fantascienza: Variety, infatti, riporta che uno dei prossimi film di Spielberg sarà un film sugli UFO senza titolo da lui ideato e messo su carta dal veterano sceneggiatore David Koepp, autore di Mission: Impossible che per Spielberg scrisse la sceneggiatura di Jurassic Park. Sebbene uno studio di produzione non venga nominato dal rapporto, si presume che la casa di Spielberg, la famosa Amblin, e il suo amico e produttore collaboratore di lunga data Frank Marshall saranno coinvolti, dato che appunto si tratta di un progetto originale di Spielberg e di Koepp.

Non ci sono ulteriori dettagli sul progetto, né è dato sapere se la storia avrà risvolti leggeri e/o nostalgici oppure dark e maturi: in passato, lo ricordiamo, Spielberg ha segnato l'immaginario collettivo in entrambi i sensi quando si parla di alieni, firmando opere diversissime tra loro come Incontri ravvicinati del terzo tipo, ET: L'extraterrestre e La guerra dei mondi (per non citare anche Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo).

Ricordiamo che un altro progetto al quale Spielberg sta lavorando è il sequel di Bullitt, celebre cult del cinema poliziesco con Steve McQueen che dovrebbe avere come protagonista Bradley Cooper.

