Spielberg andrà in tv: 'Pensai di fare Lincoln come mini-serie, sogno di dirigerne una'

Dopo l'annuncio della prima serie tv di Quentin Tarantino, i cui lavori inizieranno nel 2023, anche un altro colosso del cinema hollywoodiano moderno come Steven Spielberg si è detto pronto a spostare la propria arte sul piccolo schermo.

Il regista di Incontri ravvicinati e Lo squalo, attualmente in pole position per gli Oscar 2023 con il suo ultimo film The Fabelmans, che gli è già valso i premi per il miglior film e la miglior regia ai Golden Globes, ne ha parlato nel corso di una recente intervista concessa a Sean Hayes, Jason Bateman e Will Arnett per il podcast SmartLess. Ammettendo di essere interessato alla narrazione sul lungo formato permesso dalla serialità, Spielberg ha anche spiegato di essere stato molto vicino, in passato, a fare dei suoi film delle serie tv, come ad esempio Lincoln.

"Ho un forte appetito e una grande curiosità per la narrazione sul lungo formato, e un giorno dirigerò una serie tv. Voglio dire, se qualcuno mi avesse proposto qualcosa come 'Mare of Easttown', probabilmente l'avrei fatta. Era una storia meravigliosamente diretta. Ero disposto a fare Lincoln come una serie di sei ore, perché non riuscivo a trovare i finanziamenti necessari per il film. Nessuno ci credeva... sono andato in giro e tutti mi dicevano di no. Ero pronto a firmare un contratto con la HBO per farlo ed espanderlo a sei ore. Forse non sarei riuscito a convincere Daniel Day-Lewis a fare una storia di sei ore, ma personalmente ero lì lì per trasformare quel film in una serie."

Ricordiamo che, secondo ciò che sappiamo, il prossimo film di Spielberg sarà un sequel di Bullitt, celebre cult dell'action con Steve McQueen. In base alle indiscrezioni, il protagonista di questa nuova versione di Bullitt sarà Bradley Cooper.

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.