Spielberg ha amato Dune 2! 'Uno dei migliori film di fantascienza di sempre'

Quando si parla di cinema, la parola di Steven Spielberg è legge: ancor più se il genere interessato è quello della fantascienza. Quale sarà stato, dunque, il parere del regista di Jurassic Park sul film del momento, quel Dune - Parte 2 che sembrerebbe aver definitivamente consacrato Denis Villeneuve tra i grandi nomi della Hollywood odierna?

Neanche a dirlo, Spielberg è apparso entusiasta del lavoro del suo collega: mentre Dune veniva criticato per la poca inclusività, il regista de Lo Squalo ha infatti avuto modo di concedersi una chiacchierata con Villeneuve, manifestandogli tutta la sua ammirazione per il lavoro svolto.

"Lasciami cominciare con il dire che ci sono registi che io ritengo creatori di mondi. Non è una lista lunga e molti di questi sappiamo chi sono: partendo da Méliès e Disney e Kubrick, poi George Lucas. Io includo anche Ray Harryhausen. Fellini plasmava i suoi mondi, Tim Burton. Ovviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo Del Toro. E io credo fermamente che tu sia uno dei nuovi membri di questa categoria" sono state le parole con cui Spielberg si è rivolto al regista di Blade Runner 2049.

Il regista di Schindler's List ha poi proseguito: "Hai girato uno dei migliori film di fantascienza che io abbia mai visto. È visivamente epico e ha dei personaggi che sono stati tratteggiati molto, molto in profondità". Un endorsement non da poco, non trovate? Sul fronte box-office, comunque, Dune 2 si sta rivelando il più grande successo di sempre per Timothée Chalamet.

