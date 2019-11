Spie Sotto Copertura: il nuovo singolo della colonna sonora nel trailer segreto

20th Century Fox ha pubblicato il nuovo trailer segreto di Spie Sotto Copertura, pellicola animata firmata Blue Sky Studios, che comprende anche il nuovo singolo, Then There We Two di Mark Ronson e Anderson Paak, compreso nell'album Mark Ronson Presents The Music Of Spies In Disguise. Nel trailer vediamo Lance Sterling e Walter Beckett in azione.

Spie Sotto Copertura racconta la storia di Lance (Will Smith) una spia affascinante e cool, e Walter (Tom Holland) un nerd che inventa supergadget fantastici utilizzati poi da Lance nel lavoro.

Le loro vite si uniscono grazie ad un evento straordinario, che gli permetterà d'imparare a fare affidamento l'uno sull'altro. L'obiettivo? Salvare il mondo.



Nel video si vedono già alcune delle peripezie alle quali andranno incontro Lance e Walter, tra imprevisti e gag e situazioni bizzarre.

Prodotto da Fox Animation e Blue Sky Studios, in collaborazione con Chernin Entertainment, Spie Sotto Copertura comprende nel cast vocale, oltre a Will Smith e Tom Holland, anche Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled e Masi Oka.

Tom Holland ha partecipato anche ad un altro film d'animazione, Onward, della Disney/Pixar, che uscirà nelle sale nel 2020.

Spie Sotto Copertura sarà disponibile nei cinema americani dal prossimo 25 dicembre. Ad ottobre era stato diffuso un altro trailer di Spie Sotto Copertura. Nelle scorse settimana si è parlato anche del futuro di Blue Sky Studios, che sarebbe a rischio nel caso Spie Sotto Copertura non dovesse rispettare le attese commerciali.