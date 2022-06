Spiderman No Way Home punta ai 2 miliardi con la nuova uscita: quanto dovrà incassare?

In questi giorni è stato confermato che Spiderman No Way Home tornerà al cinema a settembre con una nuova edizione, la cosiddetta 'More Fun Stuff Version', un montaggio dalla durata extra che includerà una quantità non specificata di scene inedite.

Ora che è stato scoperto il mistero relativo alle scene aggiuntive non incluse nella versione home-video del film, il cinecomix del Marvel Cinematic Universe co-prodotto da Sony Pictures e Marvel Studios farà una nuova capatina nelle sale per aumentare i suoi straordinari incassi registrati a cavallo della fine del 2021 e l'inizio del 2022: l'obiettivo, se non dichiarato, è quanto mai evidente, ed è quello di permettere a Spider-Man: No Way Home di superare i 2 miliardi di incasso, ma quanto è distante il traguardo prefissato?

Attualmente No Way Home è fermo all'incredibile quota di 1,9 miliardi di dollari, che lo rendono il sesto miglior incasso della storia del cinema e il primo della top10 ad affacciarsi ai 2 miliardi: davanti al film con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield aspetta infatti Avengers: Infinity War, arrivato a 2,04 miliardi di incasso, mentre più distante in settima posizione troviamo Jurassic World, che nel 2015 guadagnò 1,6 miliardi di dollari. Con l'uscita di settembre, a Spider-Man No Way Home basteranno circa 100 milioni per raggiungere il tetto dei 2 miliardi (anzi, 99 milioni per la precisione: l'incasso totale attualmente è di 1,901 miliardi).

Se la promessa di nuove scene inedite con gli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield dovesse bastare a convincere i fan a riempire di nuovo le sale per spingere l'operazione della Sony verso il risultato, No Way Home diventerebbe il sesto film nella storia a superare i 2 miliardi di incasso, cosa che sconquassando l'equilibrio della la top10, finora rimasta in 'pari' con cinque titoli a 2 miliardi e 5 titoli a 1 miliardo (ma comunque i film che nella storia hanno superato il miliardo di incasso arrivano fino alla posizione 49 della classifica, con Il cavaliere oscuro fermo a 1,006 miliardi). Comunque, per quanto questo film ci abbia dimostrato di poter ottenere risultati inimmaginabili, sembra improbabile che la riedizione di No Way Home possa arrivare a superare il totale di Infinity War.

Ricordiamo che la top5 dei maggiori incassi della storia del cinema è composta, oltre che dal già citato terzo film degli Avengers in quinta posizione, da Star Wars: Il risveglio della Forza (quarto, con 2,069 miliardi), Titanic (terzo, 2,2 miliardi), Avengers: Endgame (secondo con 2,7 miliardi) e ovviamente Avatar (2,8 miliardi), che ha contro-superato il titolo Marvel l'anno scorso proprio grazie ad una nuova ridistribuzione.

A proposito, a settembre anche Avatar tornerà al cinema: in attesa del sequel La via dell'acqua, che esordirà in Italia dal 14 dicembre, riuscirà il film di James Cameron, uscito nel 2009, a superare il tetto dei 3 miliardi?