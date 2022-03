No Way Home: i tre spiderman uniti nella nuova concept art!

Il successo del terzo film dell'uomo ragno di Tom Holland sembra proprio non avere fine. Dopo aver dominato il box office al cinema, la pellicola ha debuttato nel mercato digitale e ha scalato velocemente le classifiche, che ora vedono Spiderman No Way Home primo nelle vendite on demand.

Il film è sicuramente tra i più epici e emozionanti del Marvel Cinematic Universe per diverse ragioni. Oltre la presenza dei cattivi dei precedenti film di Spider-Man, il Multiverso e il Doctor Strange, c'è un evento che più svetta sopra gli altri: il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

La loro entrata in scena ha fatto impazzire i fan, che sognavano di rivedere ancora una volta i due attori nel ruolo di spiderman da tantissimo tempo. L'attesa è stata sicuramente ripagata e il character designer dei Marvel Studios, Ryan Meinerding, ha svelato oggi alcuni nuovi concept art della battaglia finale del film, con protagonisti tutti e tre gli Spider-Men.

"Spider-Man unisciti alla squadra! Mi è piaciuto molto lavorare a questo film." Queste le parole di Meinerding nel suo post pubblicato su Instagram "Ecco uno dei fotogrammi chiave che ho fatto per mostrare gli spiderman insieme. Questa storia è un sogno diventato realtà!"

Vi lasciamo con la fantastica concept art e con il nostro approfondimento sui tre Peter Parker a confronto in No Way Home.