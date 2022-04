Spiderman NWH: svelati i dettegli del ruolo di America Chavez previsti nel film!

Il debutto di America Chavez, originariamente previsto in Spider-Man: No Way Home, avverrà invece in "Doctor Strange e il Multiverso della Follia", prossimo film del MCU. Oggi sono emerse nuove informazioni, che ci svelano i dettagli riguardo il mancato ruolo del personaggio di Xochitl Gomez in No Way Home.

Dopo le parole del creatore di America Chavez, che si è sentito insultato dall'offerta della Marvel a seguito della polemica nata a causa di un mancato pagamento per l'introduzione del personaggio in progetti cinematografici, torniamo a parlare della supereroina e della sua mancata presenza nel terzo film con Tom Holland.

Una fonte di The Hollywood Reporter conferma che il ruolo di apprendista di Doctor Strange, che alla fine è andato al Ned Leeds di Jacob Batalon, era originariamente destinato ad America Chavez. La pellicola di Spider-Man doveva uscire dopo Doctor Strange 2, ma il cambio delle date di uscita a causa della pandemia ha cambiato i piani dei Marvel Studios e il ruolo di Gomez è stato così tagliato.

Doctor Strange 2, definito da Sam Raimi "un cinecomic Marvel al gusto di horror", è il secondo capitolo che racconterà le avventure dello stregone supremo interpretato da Benedict Cumberbatch e arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio.