Spiderman NWH: rivelato il concept art originale di Lizard

Il terzo film dell'uomo ragno di Tom Holland, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Spiderman No Way Home, ha visto il ritorno degli iconici cattivi di spidey visti al cinema, tra i quali Lizard. Proprio oggi sono trapelate online i primi concept art della Lucertola.

Già dalle prime anticipazioni del film, molti fan hanno sperato che la Marvel avrebbe rivisitato il look del cattivo di Rhys Ifans, rendendolo più simile alla sua controparte dei fumetti. Alla fine invece le modifiche sono state leggere, con l'aspetto della Lucertola rimasto simile a quello di The Amazing Spider-Man 2. Nella versione mostrata oggi però, il dottor Curt Connors sfoggia i classici pantaloni viola e il camice da laboratorio, proprio come la sua versione originale.

Durante un'intervista con before & afters, il supervisore degli effetti visivi Chris Waegner ha raccontato di aver riflettuto davvero molto su come realizzare l'aspetto di Lizard.

"La Lucertola di The Amazing Spider-Man aveva un design molto specifico per lui, a differenza di alcuni adattamenti dei fumetti", ha spiegato Waegner alla rivista. "Per questo film, abbiamo iniziato a esplorare alcuni nuovi cambiamenti fisici, ma alla fine i nostri realizzatori lo hanno mantenuto abbastanza simile al design precedente, incorporando solo alcune sottili modifiche".

Vi lasciamo con le immagini condivise su Twitter del concept art di Lizard e con il nuovo spot di Spiderman No Way Home con Andrew Garfield e Tobey Maguire.