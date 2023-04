SpiderMan Across the SpiderVerse, Tom Holland Andrew Garfield e Tobey Maguire nel trailer?

Il tempismo non è dei migliori guardando il calendario, ma una nuova indiscrezione di questi giorni - che ha preso il largo sul web solo nelle ultime ore - vuole un nuovo trailer di Spider-Man: Across the SpiderVerse in arrivo la prossima settimana, con una grande sorpresa al suo interno.

Diverse fonti indipendenti, infatti, hanno tutte confermato che Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire compariranno nel trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo attesissimo film d'animazione della Sony Pictures sequel del vincitore del premio Oscar per il miglior film animato Spider-Man: Un nuovo universo, uscito nel 2018. Non è dato sapere al momento quanto questa indiscrezione, riportata da diversi organi della stampa di settore d'oltreoceano, sia affidabile, ma una cosa è certa: non si tratta di un Pesce d'Aprile, come confermato dal tweet del famosissimo scooper My Time To Shine, che qualche giorno fa - il 30 marzo, per l'esattezza - anticipava una reunion tra i tre attori di Spider-Man: No Way Home in arrivo 'la prossima settimana'.

Da segnalare che, sebbene la presenza di Tom Holland in Spider-Man: Across the Spider-Verse sia fonte di indiscrezioni e teorie da mesi, questa è la prima volta che 'il sottobosco' degli scooper fa fronte comune per confermare la presenza di tutti e tre gli Spider-Man live-action. In precedenza, comunque, voci di corridoio avevano indicato che Spider-Man: Across the Spider-Verse conterrà una porzione live-action, con Miles Morales che nel suo peregrinare attraverso il Multiverso andrà a finire in un mondo non animato.

Per scoprire cosa e quanto c'è diverso in questa storia, bisognerà aspettare la prossima settimana, quando un nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse dovrebbe spuntare online. Restate sintonizzati. Il film, lo ricordiamo, uscirà l'1 giugno nelle sale italiane.