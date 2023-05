Spiderman: Across The Spider-Verse, è confermato: il cameo di Metro Boomin ci sarà

Da tempo circolava voce che Metro Boomin avrebbe avuto il suo cameo in Spiderman: Across The Spider-Verse, ma finora nulla era stato confermato - anche perché molti camei sono stati mantenuti segreti . Ma ci ha pensato la pagina ufficiale di Complex (@complex) ad ufficializzare il tutto.

Nel post ufficiale ci sono diverse slide, ma nella prima viene subito annunciata la notizia "Metro Boomin apparirà nel nuovo Spider-Man".

Nel carosello viene dato un piccolo assaggio del suo cameo nel film, e il suo spider-man è davvero interessante: un costume bianco e nero e la sua acconciatura caratteristica. Inutile dire che nei commenti i fan sono letteralmente impazziti. Come avrete potuto vedere dal post Instagram che vi abbiamo lasciato in calce, @complex ha anche condiviso una breve scena, in cui compaiono i personaggi restanti della storia.

Metro Boomin, (pseudonimo di Leland Tyler Wayne) è in primis un produttore discografico, uno tra i più rinomati nel mondo del rap americano. Il suo coinvolgimento con la saga di Spider-man non è solo legato a questo cameo: l'artista infatti si sta occupando della colonna sonora del film, aggiungendo il suo tocco unico e colorato.

Siete contenti della presenza di Metro Boomin nel prossimo Spider-Man. Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer ufficiale di Spiderman: Across the Spider-Verse.