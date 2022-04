Spiderman 4: Sony si aspetta il ritorno di Tom Holland, Zendaya e Jon Watts

Sony ha intenzione di tenersi ben stretto il trio di Spider-Man. Tutti e tre i film realizzati in collaborazione con i Marvel Studios hanno avuto Tom Holland e Zendaya come protagonisti e Jon Watts alla regia.

Un quarto film di Spider-Man non è stato ancora annunciato, ma il suo ritorno sembra scontato, dopo il finale di No Way Home che ci ha lasciato con un Peter Parker pronto ad affrontare nuove avventure e in virtù anche degli incassi record e del successo globale della pellicola. Per quanto riguarda la direzione invece, Watts ha abbandonato la regia dei Fantastici Quattro per la Marvel, con il regista che ha lasciato il progetto per prendersi una pausa dai film di supereroi ad alto budget. Questa uscita, tuttavia, non si tratterebbe di una rottura completa con la Marvel. Secondo quanto riferito dagli ultimi rumor, lo studio starebbe pianificando di riportarlo indietro per un'altra puntata della serie sull'uomo ragno.

Le fonti suggeriscono come Marvel e Sony sperino di riavere Holland, Zendaya e Watts per Spider-Man 4 ad un certo punto in futuro. Non si sa ancora quando questo potrebbe accadere, ma dopo tre film in cinque anni una pausa sembra appropriata.

In attesa di saperne di più, vi lasciamo con la nostra recensione di Spiderman No Way Home.