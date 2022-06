Spiderhead da oggi su Netflix: dopo Top Gun Maverick Joseph Kosinski torna mortale?

Da oggi è disponibile su Netflix il thriller scifi Spiderhead, diretto da Joseph Kosinski e interpretato da un cast d'eccezione che include Chris Hemsworth, Miles Teller e la star di Lovecraft County e Birds of Prey Jurnee Smollett.

La particolarità del film, che non fa che ricordarci quanto Top Gun Maverick sia pronto a resistere alla prova del tempo, è che appunto si tratta del secondo film del 2022 per Kosinski, che approda su Netflix mentre il titolo con protagonista Tom Cruise continua a macinare milioni e milioni di dollari al box office mondiale. Le riprese di Spiderhead infatti si sono svolte dopo quelle di Maverick, in piena pandemia, e il film rappresenta in pieno il classico 'confort-project' realizzato immediatamente dopo uno sforzo produttivo inimmaginabile. Giusto per ricordarci che, si, anche Jospeh Kosinski è un comune mortale, che una volta sceso dai jet di Top Gun si ritrova in un lungo episodio di Black Mirror, una sorta di Inside Out così come avrebbe potuto concepirlo Alex Garland (aspettatevi tanti fili conduttori che risalgono fino ad Ex Machina, perfino la famosa scena dance!).

Distopia dei sentimenti tratta dal racconto "Escape from Spiderhead" di George Saunders, pubblicato sul The New Yorker nel 2010, Spiderheard racconta la storia di un gruppo di detenuti in una società del prossimo futuro: rinchiusi in una struttura di minima sicurezza che consente ai prigionieri di scontare la propria pena offrendosi volontari per dei esperimenti sull'uso di farmaci che alterano le emozioni, vengono controllati e monitorati dal sorvegliante della prigione Steve Abnesti (Hemsworth). Il detenuto Jeff (Teller) inizia ad innamorarsi di un'altra prigioniera, Rachel (Smollett), ma presto scoprirà che in Spiderhead niente è come sembra.

Per altri approfondimenti, guardate il trailer ufficiale di Spiderhead.