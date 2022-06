Spiderhead, Miles Teller:'Chris Hemsworth deve fare ben altro oltre a Thor'

Chris Hemsworth interpreta Thor nel Marvel Cinematic Universe da oltre un decennio e ora farà un'altra apparizione al fianco di Natalie Portman in Thor: Love and Thunder. Tuttavia il suo co-protagonista nel nuovo film Netflix Spiderhead, Miles Teller è convinto che il pubblico voglia vedere Hemsworth lasciarsi alle spalle Thor.

In una recente intervista pubblicata su Collider, Teller - il film Spiderhead è dal 17 giugno su Netflix - ha parlato della sua esperienza di lavoro con Chris Hemsworth affermando:"È davvero solo un gamer. Penso ci siano più cose oltre a Thor che può fare e che le persone sono in grado di vedere, penso che inizieranno davvero a parlare di lui solo come un grande attore. Non come Thor, un supereroe. E quei ruoli sono davvero difficili da fare. Dopo averci divertito un po' con tutto quel green screen è davvero complicato e penso che Chris può fare ciò che vuole. Non esiste una sola performance di cui non sia capace e ha assolutamente alzato il mio livello".



Ma davvero vedremo Chris Hemsworth fuori dall'MCU? Lo stesso attore australiano tempo fa aveva accennato a quest'eventualità, affermando che Love and Thunder potrebbe essere il suo ultimo film MCU.

Il suo ritorno nel personaggio è stato dettato anche dalla presenza di Taika Waititi, una condizione imprescindibile che potrebbe portare l'attore a lasciare il ruolo in futuro.

Chris Hemsworth ha confessato che lavorare con Miles Teller è come tornare alle superiori, facendo trasparire la grande intesa tra i due sul set.



Nel cast di Spiderhead anche Tess Haubrich, Jurnee Smollet e BeBe Bettencourt. Nel frattempo le recensioni dei critici su Spiderhead sono contrastanti. Il film è uscito sulla piattaforma il 17 giugno.