Spiderhead, il film Netflix con Chris Hemsworth ha finalmente una data d'uscita

Ricordate quando vi parlammo di Spiderhead, il nuovo film Netflix di Chris Hemsworth? Sembra che ci siano novità in merito, ovvero delle prime immagini promozionali e una data d'uscita.

Se siete in trepidante attesa per rivedere Chris Hemsworth sullo schermo, che sia per il quarto capitolo della saga del Dio del Tuono Thor: Love and Thunder, o che si tratti del sequel di Extraction per Netflix, saprete che presto potrete ammirare di nuovo il vostro beniamino al cinema o in tv.

Ma prima... Prima c'è Spiderhead!

Il thriller psicologico che vede tra i suoi protagonisti non solo Hemsworth, ma anche Miles Teller e Jurnee Smollet, arriverà su Netflix il 17 giugno, e la piattaforma streaming ha appena diffuso delle prime immagini promozionali (che trovate anche in calce alla notizia)

Diretto da Joseph Kosinski (TRON: Legacy, Top Gun: Maverick) e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool, Zombieland), il film è basato su un racconto breve pubblicato sul The New Yorker da George Saunders, ed è descritto come "un thriller psicologico cupamente divertente e che trascende i generi".

A breve avremo dunque modo di rivedere Chris Hemsworth in azione, ma per scoprire qualcosa di più su questo progetto probabilmente dovremo attendere almeno un primo teaser trailer. Restate sintonizzati.