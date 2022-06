Spiderhead, i critici si dividono sul film Netflix: 'Come un'orgia in un preservativo'

Con Spiderhead Netflix conferma di voler alzare il tiro, puntando su film dalle aspirazioni importanti e forti di nomi di prima fascia come, appunto, Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett: ma il risultato sarà effettivamente stato all'altezza delle aspettative? Per scoprirlo, rivolgiamoci alle prime recensioni.

Mentre una nuova clip di Spiderhead ci presenta i personaggi di Hemsworth e Teller, infatti, i critici cominciano a dividersi nel giudicare il nuovo film Netflix: "Il fatto è che adattare una storia di George Saunders rispettando i canoni degli studio di oggi è come contenere un'orgia in un preservativo" scrive ad esempio David Ehrlic su IndieWire.

Decisamente più entusiasta Ross Bonaime di Collider: "La bellezza di quest'adattamento è che Kosinski e gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick hanno abbracciato la stranezza della storia di Saunders, attenendosi al materiale originale per creare uno dei film più strani, bizzarri e godibili di quest'estate", mentre Peter Debruge di Variety si assesta su toni molto più freddi: "Kosinski non ha capito. Gli attori non hanno capito. Sono stati abituati a cercare il realismo nei loro ruoli, ma il senso dello humour di Saunders è settato a livelli così estremi che sarebbe stato meglio puntare su performance alla Peter Sellers".

Un saliscendi di critiche e complimenti che sembra caratterizzare tutte le recensioni finora pubblicate: per dare il nostro giudizio, invece, non ci resta che attendere il prossimo 17 giugno, giorno dell'esordio del film su Netflix; qui, nel frattempo, trovate il trailer ufficiale di Spiderhead.