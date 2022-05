Spiderhead, Chris Hemsworth sperimenta strane droghe nel primo trailer ufficiale

Netflix sembra avere in serbo materiale piuttosto interessante per chi non vuole attendere l'uscita di Thor: Love and Thunder per rivedere all'opera Chris Hemsworth: il Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe, infatti, farà a breve la sua comparsa nei panni di un direttore di un penitenziario piuttosto sui generis in Spiderhead.

Tratto dal racconto Escape From Spiderhead pubblicato sul The New Yorker, il film in uscita su Netflix il prossimo 16 giugno ha suscitato grande curiosità, soprattutto dopo le parole dello stesso Chris Hemsworth, che aveva promesso grandi cose nel trailer in uscita questo pomeriggio.

Appuntamento che Netflix ha quindi rispettato: il trailer di Spiderhead è stato rilasciato pochi minuti fa e ci ha mostrato il nostro Chris all'opera come direttore di un carcere i cui ospiti vengono utilizzati come cavie per la sperimentazione di droghe dagli effetti un filo più invadenti di quelli a cui ci hanno abituato le sostanze a noi già note.

A farne le spese saranno in particolare i due prigionieri interpretati da Miles Teller e Jurnee Smollett, che nel corso della sperimentazione avranno modo di trovarsi faccia a faccia con elementi tutt'altro che piacevoli del loro passato: siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Chris Hemsworth ha parlato del suo rapporto con Hollywood.