Spiderhead, Chris Hemsworth sul rapporto con Miles Teller: 'Come tornare alle superiori'

Tra Chris Hemsworth e Miles Teller la chimica sembrerebbe esser scattata nell'immediato: nel parlare della lavorazione di Spiderhead, il nuovo film in uscita su Netflix, il Thor del Marvel Cinematic Universe ha infatti avuto parole d'elogio per la sua co-star, dicendosi piuttosto divertito dal loro rapporto.

"Lui ha un grande senso dell'umorismo e c'è questa sorta di sfacciataggine in lui, il che mi ha fatto sentire un po' come se fossi tornato alle superiori e stessimo facendo qualcosa di stupido e di sbagliato, è una qualità che questo film ha" sono state le parole di Hemsworth, che proprio insieme alla star di Whiplash è apparso nella clip di Spiderhead rilasciata nei giorni scorsi.

L'attore ha poi proseguito: "C'è questa particolare suspense che traspare dal film, abbiamo cercato di lavorare su una certa emozione e su una certa idea, tentando invece di soffocare e lasciar fuori qualcos'altro. Credo che ciò si veda ed è fantastico. [Teller] è un ottimo collaboratore, è un incredibile talento".

Insomma, l'atmosfera sul set parrebbe esser stata delle migliori, il che lascia ovviamente ben sperare per quanto riguarda il risultato finale: ma sarà andato davvero tutto nel migliore dei modi? Per scoprirlo non resta che fiondarsi su Netflix: qui, nel frattempo, trovate la nostra recensione di Spiderhead.