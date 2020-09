Spiderhead, Chris Hemsworth e Miles Teller nel film Netflix diretto da Joseph Kosinski

È ancora Deadline a informarci in esclusiva di un nuovo e interessante progetto originale targato Netflix. Stiamo parlando di Spiderhead, titolo che sarà diretto da Joseph Kosinski (Oblivion, Top Gun: Maverick) e che vedrà un cast di primordine composto da Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett.

Si tratta dell'omonimo adattamento filmico del romanzo scritto da George Saunders, trasposto per il colosso dello streaming dalle penne affilatissime di Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool e di Zombieland. Il progetto sarà il prossimo film sull'agenda di Kosinski dove aver terminato la post-produzione del sequel di Top Gun con Tom Cruise.



Spiderhead è ambientato in un prossimo futuro, quando a dei detenuti viene offerta la possibilità di candidarsi volontariamente a delle sperimentazioni mediche, offrendogli in cambio un'abbreviazione della pena. L'attenzione del racconto si concentra su due prigionieri che diventano dei pazienti test per dei farmaci capaci di alterare le emozioni, portando i protagonisti a lottare con il proprio passato in una struttura gestita da un brillante visionario che supervisione anche l'intero programma.



Chris Hemsworth sarà anche produttore del film. Spiderhead sarà anche la seconda collaborazione tra Kosinski e Teller, che è uno dei protagonisti di Top Gun: Maverick.



