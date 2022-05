Spiderhead, Chris Hemsworth annuncia il trailer per oggi e avverte: 'Siete pronti?'

Il prossimo grande film di Chris Hemsworth non sarà Thor: Love and Thunder, prima infatti lo vedremo sulla piattaforma digitale Netflix protagonista insieme a Miles Teller di Spiderhead, nuovo film diretto da Joseph Kosinski e che arriverà a meno di un mese dall'uscita in sala dell'altro grande blockbuster da lui diretto, Top Gun: Maverick.

Come annunciato tramite un video pubblicato sui social, il primo trailer di Spiderhead debutterà nella giornata di oggi. Questo thriller psicologico che vede tra i suoi protagonisti non solo Hemsworth, ma anche Miles Teller e Jurnee Smollet, arriverà su Netflix il 17 giugno, con il colosso dello streaming che ricordiamo distribuirà anche la prossima avventura di Hemsworth nei panni di Tyler Rake nel sequel del film di successo co-scritto da Joe Russo.

Spiderhead è basato su un racconto breve pubblicato sul The New Yorker da George Saunders, ed è descritto come "un thriller psicologico cupamente divertente e che trascende i generi". A breve avremo dunque modo di rivedere Chris Hemsworth in azione, ma per scoprire qualcosa di più su questo progetto probabilmente dovremo attendere ancora qualche ora. Ce la farete a resistere? Siete curiosi di questo nuovo film dal regista di Top Gun: Maverick e Oblivion? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo, a proposito di Top Gun: Maverick, Tom Cruise ha parlato della reunion con Val Kilmer: "Con il primo capitolo, ricordo che mi mobilitai personalmente per convincerlo a far parte del cast. E oggi, col tipo di talento incredibile che ha, quando vedrete quella scena, sappiate che è davvero speciale. È stato molto speciale".

Top Gun: Maverick uscirà nelle sale italiane il 26 maggio prossimo, mentre come già detto Spiderhead arriverà su Netflix il 17 giugno.