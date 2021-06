Spider-Woman, voci sul film di Olivia Wilde: adatterà questo famoso fumetto Marvel?

L'universo Sony dei personaggi Marvel si sta espandendo a macchia d'olio, e dopo l'annuncio di Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kravenil Cacciatore, nelle scorse ore sono emersi i primi dettagli sul film di Spider-Woman diretto da Olivia Wilde.

Secondo le fonti del solito Illuminerdi, che negli ultimi mesi ha affilato una serie di scoop non di poco conto, il prossimo film di Olivia Wilde avrà per protagonista l'originale Spider-Woman, Jessica Drew: stando alle informazioni ottenute e divulgate sul loro portale, il personaggio del film rimarrà fedele alle origini della prima Spider-Woman seguendo anche la trama della perdita della memoria, con una differenza: nei fumetti, infatti, la perdita di memoria di Jessica è legata all'Hydra, elemento che nel film presumibilmente sarà modificato.

Illuminerdi fornisce anche qualche indiscrezione sull'attrice protagonista: secondo il portale la produzione starebbe cercando un'attrice tra i 25 e i 35 anni, ciò potrebbe significare che Jessica otterrà i poteri da adulta e non da adolescente, oppure il film potrebbe essere ambientato anni dopo l'ottenimento dei poteri da parte della protagonista. Qualche tempo fa, lo ricordiamo, Daisy Ridley si era candidata per la parte di Spider-Woman, ma la stessa attrice aveva anche precisato che fino a quel momento non c'era stato alcun contatto tra lei e i produttori.

Quali sono le vostre aspettative per il progetto? Ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo che in qualche modo l'universo di Sony e il Marvel Cinematic Universe sembrerebbero sempre più in rotta di collisione, e i fan sperano che Spider-Man: No Way Home possa fornire spiegazioni in tal senso.