Spider-Woman, Sony vuole Michelle MacLaren alla regia del film?

Dopo il recente rumor sull'arrivo di uno stand-alone incentrato su Spider-Woman, The Illuminerdi ha lanciato in rete una nuova potenziale indiscrezione sul film dello Spider-Verse targato Sony.

Secondo quanto riportato dal sito, lo studio vorrebbe affidare il film a Michelle MacLaren, regista molto nota all'interno del panorama televisivo che si troverebbe alla sua prima esperienza cinematografica. Nella sua carriera, la MacLaren ha diretto episodi di serie quali Game of Thrones, Westworld, The Leftovers, Better Call Saul e Breaking Bad, per la quale è stata premiata con due Emmy.

Per quanto riguarda il ruolo di Jessica Drew, invece, il report afferma che Sony starebbe pensando ad Alicia Vikander come interprete della protagonista. L'attrice, che farà ritorno nei panni di Lara Croft nel sequel di Tom Raider, è apparsa di recente nel primo trailer di The Green Knight.

In attesa di conferme o smentite ufficiali, vi consigliamo comunque di prendere queste notizie per quello che sono, ovvero dei semplici rumor. Le voci sull'universo di Spider-Man sono infatti cresciute esponenzialmente in seguito all'annuncio di un nuovo film in arrivo nel 2021, del quale però non sono ancora stati rivelati i dettagli. In caso non si trattasse di Spider-Woman, potremmo trovarci di fronte a pellicola già in sviluppo presso Sony come gli stand-alone su Kraven e Madame Webb.