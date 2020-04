Spider-Woman, Sony rinvia il film: entrerà nel MCU?

Esattamente come fatto anche dai Marvel Studios, Sony Pictures ha deciso di posticipare per intero il suo calendario uscite (tranne Venom 2 di Andy Serkis), rinviando ad esempio l'attesissimo Morbius con Jared Leto al 2021 e anche altri progetti, tranne un particolare titolo previsto per l'8 ottobre 2021.

Quel film non è stato infatti soltanto posticipato, ma direttamente tolto dal listino e dunque rimandato a tempo indefinito, cosa che ha spinto moltissimi fan a teorizzare le cause che hanno poi condotto a una tale scelta. Prima di tutto, l'ipotesi è che quel cinecomic sia il vociferato live-action dedicato a Spider-Woman, a cui Sony starebbe pensando già da anni. Secondo poi, secondo gli appassionati il motivo del rinvio indefinito sarebbe da rintracciare nella volontà dei Marvel Studios di inserire il personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe.



Non c'è comunque nulla di confermato, neanche ufficiosamente, da parte di Sony o Marvel. Sono però molti i "se" rintracciabili in un simile scenario, essendo proprio Spider-Woman un personaggio complesso per quanto concerne i suoi diritti di sfruttamento. In teoria, questi sarebbero in mano a Sony, dato che comparirà anche in uno spin-off dello Spider-Verse, per la precisione nell'iterazione di Jessica Drew (quella che vedete in foto).



Tuttavia, il personaggio è da lungo agognato dei fan dello Spider-Man del MCU e si è a lungo discusso se lanciarlo o meno nell'universo cinematografico. Questa potrebbe essere la volta buona, anche se riteniamo che il posticipo sia dovuto alla necessità di comprendere bene come muoversi dal 2021 in poi. Certo, i Marvel Studios potrebbe chiudere un accordo simile a quello stipulato per Ego in Guardiani della Galassia Vol. 2, ma per il momento non è chiaro cosa ne sarà della supereroina.