Spider-Woman, Sony annuncia il nuovo film della saga di Spider-Verse: e arriverà presto!

L'uscita al cinema di Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo film della saga animata già vincitrice di un Oscar dedicata a Miles Morales, si sta trasformando in una vera e propria festa per i fan di Spider-Man.

Oltre ad aver annunciato il live-action di Miles Morales e aver offerto nuovi dettagli su Spider-Man 4 con Tom Holland e Zendaya, dal tappeto rosso della premiere losangelina di Across the Spider-Verse la Sony ha annunciato anche un film dedicato a Spider-Woman. Come riportato in esclusiva da Variety, inoltre, secondo il produttore Avi Arad il film arriverà prima di quanto i fan possano aspettarsi: "Non posso ancora dire quando, ma sta arrivando."

Al momento comunque non è chiaro se il film di Spider-Woman sarà un live-action o uno spin-off animato, né tanto meno è dato sapere se sarà incentrato sulla 'classica' Spider-Woman Jessica Drew, sulla Gwen Stacy del Multiverso oppure su una delle tante diverse incarnazioni del personaggio. A questo proposito, va ricordato che nel film live-action Madame Web l'amata attrice Sydney Sweeney sarà Julia Carpenter, una delle prime 'Donne Ragno' della Marvel Comics.

Nel frattempo Hailee Steinfeld, interprete/doppiatrice di Gwen Stacy nella saga animata di Spider-Verse, si è detta pronta per un film stand-alone di Spider-Woman. "Questo è il lavoro dei miei sogni, continuate a chiedermi di tornare e lo farò ancora e ancora", ha detto riguardo al lavoro di doppiatrice. “É semplicemente un sogno trovarsi in uno spazio così confortevole e creativo e libero, è eccitante farne parte”.

Ricordiamo che la Steinfeld, come saprete, in chiave di live-action interpreta Kate Bishop, alias seconda Occhio di Falco, nel Marvel Cinematic Universe. Inoltre, fino a qualche tempo fa Olivia Wilde doveva dirigere un film Marvel legato a Spider-Woman, del quale però si sono perse le tracce.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è al cinema.