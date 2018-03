Spider-Woman sarà nel prossimo Spider-Man: Homecoming 2?

Vedremoin Avengers: Infinity War questo aprile, ma non dimentichiamoci che l'Uomo Ragno sarà di nuovo protagonista anche del sequel di, in arrivo a luglio 2019.

E' chiaro che, con le riprese fissate per iniziare entro l'estate, dovremmo scoprire qualcosa in più su questo sequel nelle prossime settimane. Ad esempio, un rumor aveva indicato che il sequel di Spider-Man: Homecoming era alla ricerca di una 'femme fatale' di 20 anni.

Tante le ipotesi e le speculazioni, ma secondo That Hashtag Show (anche se non è confermato) quella 'femme fatale' potrebbe essere Jessica Drew conosciuta come Spider-Woman. Il sito afferma che, nei casting call, questo personaggio viene descritto come una "agente internazionale simile a James Bond". Ricordiamo che, nei fumetti, Spider-Woman ha iniziato la sua carriera come Agente dell'HYDRA per poi diventare una dello S.H.I.E.L.D., quindi una rilettura simile potrebbe essere verosimile. Tuttavia, precisiamo che non è confermato e tenteremo di aggiornarvi per ulteriori novità a riguardo.

Il sequel di Spider-Man: Homecoming (ancora senza un titolo ufficiale) uscirà nei cinema a luglio 2019, distribuito da Sony Pictures. Sarà il primo film ad uscire dopo Avengers 4 (in arrivo a maggio 2019). La Marvel ha in programma l'arrivo di Avengers: Infinity War (ad aprile in Italia), Ant-Man and the Wasp (a luglio) e, infine, Captain Marvel (a marzo 2019).