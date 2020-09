Spider-Woman, Olivia Wilde ha accidentalmente rivelato un coinvolgimento di Kevin Feige?

Come rivelato lo scorso mese, dopo il grande successo di pubblico e di critica riservato al suo La rivincita delle sfigate (Booksmart), debutto da regista della star, la bravissima Olivia Wilde è stata scelta da Sony Pictures per scrivere e dirigere un film dedicato a Spider-Woman, che forse potrebbe coinvolgere anche Kevin Feige.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, infatti, la Wilde si è sforzata molto nel non rivelare nulla sullo sviluppo del progetto né sulla reale entità del film, ma qualcosa potrebbe essergli accidentalmente sfuggito sul coinvolgimento in chiave ovviamente produttiva di Kevin Feige, patron dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainmnet.



Ha detto l'attrice: "Tutto quello che posso dire è che questa è la cosa di gran lunga più eccitante che mi sia mai successa, perché non solo potrò raccontare una storia che... ascoltate, cerco di evitare la pistola a piombini di Kevin Feige. Stiamo assistendo a questo incredibile afflusso di registe e sceneggiatrici donne che si appropriano di questo genere, di questo spazio di supereroi, infondendogli la propria prospettiva. Non solo posso raccontare quindi questa storia in quanto regista, ma anche svilupparla da zero, e questo è quello che rende il progetto così incredibile per me".



Scherzando sulla famosa reputazione dei NDA dei Marvel Studios, la Wilde sembra infatti aver confermato un coinvolgimento di Feige, che terrebbe dunque d'occhio il progetto Spider-Woman. Che questo significhi che il suo Spider-Woman sia coinvolto in qualche modo con il Marvel Cinematic Universe? Che sia la conferma ancora accidentale e non ufficiale di un crossouniverse cinematografico tra Sony e Marvel?