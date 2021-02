Spider-Woman, Daisy Ridley si candida per il ruolo nel film Marvel targato Sony

Lo scorso anno, Olivia Wilde ha stretto un accordo con Sony Pictures per dirigere un progetto segreto dell'universo di Spider-Man che Deadline ha rivelato essere potenzialmente uno stand alone su Spider-Woman, e ora abbiamo una candidata d'eccezione per il personaggio.

Interrogata dall'autrice Sariah Wilson sui rumor (per il momento infondati) che l'hanno associata al personaggio, la star di Guerre Stellari Daisy Ridley, pur negando il suo coinvolgimento nel progetto, ha infatti affermato: "Accipicchia, mi piacerebbe molto interpretare Spider-Woman. Ma è più una questione di un universo esteso di Spider-Man, giusto?"

L'attrice, che ha adorato Spider-Man: Un Nuovo Universo, ha rivelato che in questo periodo si sta godendo anche la serie Disney+ WandaVision, dunque sarebbe probabilmente entusiasta di partecipare ad un altro grande franchise di questo tipo dopo l'esperienza con Star Wars. Tuttavia ha ribadito di non sapere nulla riguarda i rumor sulla sua possibile presenza nel film di Spider-Woman, che oltretutto rimane un progetto ancora in attesa di una conferma ufficiale.

Vi piacerebbe vedere la Ridley nei panni di Jessica Drew? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui sotto potete trovare una fan art che la immagina nel ruolo di Spider-Woman.

A proposito dello Spider-Verse di Sony, vi ricordiamo che l'uscita di Morbius con Jared Leto è slittata al prossimo 8 ottobre.