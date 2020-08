Spider-Woman, chi potrebbe interpretare l'eroina nel film Marvel?

Con l'ingaggio di Olivia Wilde alla regia di un film Marvel per la Sony, non possono non partire le speculazioni del web. E se il film in questione fosse davvero Spider-Woman, quale attrice potrebbe essere più adatta per interpretarla?

Il sito CBM ha voluto stilare una lista di possibili attrici per il ruolo che presumiamo possa essere quello di Jessica Drew, la prima a indossare i panni di Spider-Woman nei fumetti.

Secondo il sito, tra le più papabili potrebbe esserci una delle giovani star del cinema e soprattutto della televisione dell'ultimo periodo, la protagonista delle serie Netflix 13 e Cursed Katharine Langford, che ricordiamo è già apparsa nel MCU come Morgan Stark (seppur in una scena eliminata di Avengers: Endgame), o l'interprete di Alita in Alita - Angelo della Battaglia, Rosa Salazar.

La più recente Bond Girl Ana De Armas e l'attrice di Iron Fist e Game of Thrones Jessica Henwick sono poi tra gli altri nomi menzionati, mentre non mancano le giovani promesse Lana Condor (To Alll The Boys I'Ve Loved Before, X-Men: Apocalypse) e Kaitlyn Dever, che ha già collaborato con Olivia Wilde per Booksmart.

E a proposito di Olivia Wilde, perché non considerare anche un suo possibile doppio ruolo in qualità di regista e attrice (a cui si aggiunge d'altronde anche quello di sceneggiatrice, tenendo conto del fatto che sarà lei a sviluppare il soggetto)?

Per vedere la lista completa delle attrici proposte da CBM potete cliccare sul link fonte in calce alla notizia, ma nel frattempo passiamo la palla a voi: chi vorreste vedere nel ruolo di Spider-Woman? Fateci sapere nei commenti.