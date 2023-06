Lo Spider-Verse è horror nel cortometraggio The Spider Within

Lo Spider-Verse piace perché tutto può succedere: anche di vivere una storia dalle sfumature più horror come quella sviluppata da Jarelle Dampier regista del cortometraggio "The Spider Within" prodotto da Sony e presentato nel corso dell'Annecy International Film Festival and Market in Francia mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse conquista il botteghino.

Miles Morales, a cui da la voce ancora una volta Shameik Moore, inizia a sentire la pressione della sua vita come Spider-Man: il corto, nato dal programma LENS (Leading and Empowering New Storytellers) di Sony Pictures Imageworks, approfondisce il subconscio di Miles e non sarà di certo un viaggio tranquillo se inizia con la terrificante paralisi nel sonno.

"Il mio genere preferito è l'horror - ha detto Dampier a TheWrap - Penso che sia il genere perfetto per dare grandi messaggi, specialmente al pubblico più giovane. Se prendi un personaggio che i bambini amano davvero e lo metti in una situazione elettrizzante e terrificante penso che ne traggano molto vantaggio. Dico bambini, ma in realtà sto parlando di tutti noi. Sto parlando del bambino dentro di noi". Il regista ha dichiarato di aver sofferto di paralisi nel sonno e di attacchi di panico: proprio sulla sua esperienza ha modellato le sfide che Miles deve affrontare non contro i super cattivi, bensì contro se stesso e l'ansia.

Il multiverso di Spider-Man: Across the Spider-Verse ha reso possibile un'avventura più realistica di Miles Morales che fa luce in particolare sulla salute mentale: vedremo questi elementi anche in futuro? ANon ci resta che attendere Spider-Man: Beyond the Spider-Verse per scoprirlo!