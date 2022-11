Spider-Man: Far From Home, negli USA sconvolta la timeline del MCU su Disney+

La timeline del MCU è stata totalmente stravolta dopo l'aggiunta al catalogo Disney+ USA di Spider-Man: Far From Home. Il film che in Italia è disponibile su Netflix è stato infatti posizionato erroneamente nella cronologia del servizio streaming oltreoceano.

In generale i film di Spider-Man hanno creato non pochi pochi problemi alla continuità dell'universo condiviso Marvel, con Homecoming che ad esempio affermava erroneamente di essere ambientato otto anni dopo gli eventi di The Avengers, quando in realtà era ambientato solo quattro anni dopo quei drammatici fatti.

Ora, gli spettatori che fanno riferimento all'MCU in ordine cronologico vedranno che Far From Home è stato aggiunto tra The Falcon & The Winter Soldier e Shang-Chi e la Legenda dei Dieci Anelli e ciò, lo collocherebbe di fatto nella primavera del 2024. Questo però non può essere vero visto che come sappiamo il film racconta la storia delle vacanze estive di Peter Parker in Europa.

Spider-Man: Far From Home viene aggiunto a una sezione della timeline Disney+ che era già errata. Grazie ad un dialogo presente nella serie con Antony Mackie e Sebastian Stan sappiamo che essa si svolge sei mesi dopo Avengers: Endgame e ciè tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2024. La fine di Shang-Chi invece, si verifica poi il giorno di Qingming, un festival cinese che si svolge all'inizio di aprile e dunque collocare il secondo film stand-alone con Tom Holland tra queste due produzioni appare come un clamoroso errore.

Insomma, dopo questa ennesima svista, l'Osservatore della timeline del MCU avrà molto lavoro da fare.