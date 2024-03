Spider-Man: Far From Home, quale scena presente nel trailer non compare nel film?

Il Marvel Cinematic Universe non è nuovo ad “ingannare” i fan tramite i suoi trailer, che spesso contengono scene che finiscono per essere tagliate dalla versione cinematografica del film. Una regola che vale anche per Spider-Man: Far From Home?

Ebbene si! Ma qual è la scena in questione? In questo caso, la sequenza mostrava Spider-Man sconfiggere una banda di brutti ceffi in un ristorante prima di partire per la famosa gita scolastica in Europa, il tutto mentre indossava la sua tuta nanotecnologia Iron Spider vista per la prima volta nel terzo film degli Avengers (qui trovate la nostra recensione di Avengers: Infinity War). Nonostante non sia apparsa al cinema, la scena è stata brevemente menzionata da zia May ed è presente nella versione estesa del film. Ma quali altre sfide ha dovuto superare Peter Parker in Spider-Man: Far From Home?

Parker, meglio conosciuto come Spiderman, ritorna alla vita di tutti i giorni, ai problemi adolescenziali e alle lezioni a scuola. Tutto sembrerebbe essere tornato alla normalità promettendo a Peter un momento di relax. Ma durante una gita scolastica in giro per le migliori città europee, Spiderman dovrà indossare nuovamente la sua divisa per una nuova missione: difendere l’umanità da un nuovo nemico! Se ve lo siete persi, qui trovate la nostra recensione Spider-Man: Far From Home.

