Spider-Man: Far From Home, il passaporto di Peter nasconde un sorprendente easter egg!

Spider-Man Far From Home ha avuto l'enorme responsabilità di essere il primo film del Marvel Cinematic Universe post Endgame. La pellicola, di passaggio tra le origini del primo film e la "maturazione" definitiva di No Way Home, ha al suo interno un easter egg che molti fan hanno amato.

Se inizialmente il villain di Far From Home sarebbe dovuto essere Kraven al posto di Mysterio, questo non ha inficiato in alcun modo il successo del film. Il villain, amatissimo dai fan, è arrivato al cinema interpretato da un attore del calibro di Jake Gyllenhaal, nonostante le modifiche fatte dai Marvel Studios per renderlo "più adatto" al grande schermo. Far From Home è, dopo No Way Home, una delle pellicole su Spider Man che ha più easter egg, di cui, uno in particolare ha sempre esaltato i fan.

Il film vede come protagonista un Peter Parker che cerca n tutti i modi di superare il trauma della morte di Tony Stark e di godersi il viaggio organizzato dalla scuola insieme ai suoi amici. Il film attraversa diverse grandi e storiche città europee (Venezia e Londra, in particolare) e, proprio per questo motivo, all'inizio della pellicola vediamo Peter & Co prendere un aereo. Il passaporto che Parker mostra ai controlli, segna come sua data di nascita il 10 agosto. L'easter egg è un diretto riferimento alla prima apparizione di Spider-Man nei fumetti avvenuta il 10 agosto 1962.

SSe vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!