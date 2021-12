Spider-Man: Far From Home, Kraven doveva essere il villain del film al posto di Mysterio

Con l'arrivo nelle sale cinematografiche di Spider-Man: No Way Home l'attenzione è totalmente focalizzata su quest'ultimo film delle avventure del Peter Parker di Tom Holland. Gli sceneggiatori della pellicola però hanno parlato di un dietro le quinte della lavorazione di Far From Home, il cui villain inizialmente sarebbe dovuto essere Kraven.

In una recente intervista concessa a Variety, infatti, Chris McKenna ed Erik Sommers hanno parlato del loro lavoro sulla saga di Spider-Man per i Marvel Studios compreso l'aver riscritto l'ultimo Spider-Man: Far From Home. Mentre discutevano del perché proprio il personaggio di Mysterio venne scelto come villain principale del film, i due sceneggiatori hanno rivelato che nei piani iniziali il villain sarebbe dovuto essere Kraven Il Cacciatore. Tuttavia, i due non hanno poi specificato il motivo per cui Kraven fu accantonato in favore di Mysterio che è stato quindi interpretato da Jake Gyllenhaal.

Poco male, perché prossimamente vedremo invece un film su Kraven prodotto da Sony per il suo universo cinematografico dei villain di Spider-Man dopo i due capitoli su Venom e l'atteso film su Morbius con Jared Leto. Gli studios che hanno già dato vita sul grande schermo al Venom di Tom Hardy hanno infatti scritturato Aaron Taylor-Johnson come volto di Kraven per un film incentrato proprio sulla figura del temibilissimo cacciatore visto in fumetti come L'Ultima Caccia di Kraven.

Tom Holland nelle scorse settimane ha rivelato poi di aver proposto inizialmente Kraven come villain di SpiderMan No Way Home: "Non facevo che chiedere: 'Come facciamo a fare un film senza la Marvel? Peter Parker magari cade dentro ad un portale, e va a finire nel mondo di Venom? O magari facciamo un film con Kraven il Cacciatore?' È stata una bella distrazione da tutto quel caos che ci aspettava fuori".