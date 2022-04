Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal:'Il film mi ha liberato di tutta la serietà'

Jake Gyllenhaal ha recitato in film entrati nell'immaginario collettivo, da Donnie Darko a Brokeback Mountain, che gli valse una candidatura agli Oscar nel 2006. Attualmente è impegnato nel tour di Ambulance, in cui è stato diretto da Michael Bay. Nel corso delle interviste, Gyllenhaal ha parlato anche di altri argomenti.

Nel corso di una chiacchierata con Vanity Fair, Gyllenhaal ha svelato che partecipare a Spider-Man: Far From Home nel ruolo di Mysterio ha cambiato la sua visione sulla recitazione. Inizialmente il villain di Far From Home era Kraven ma poi si optò per Mysterio e Jake Gyllenhaal come interprete.



"Ciò che è interessante, è che prima che partecipassi a Spider-Man: Far From Home penso che mi prendessi troppo sul serio. In effetti, ne sono sicuro. Penso che avessi davvero perso quel senso del gioco e del divertimento da pagliaccio della classe che ha l'idea di alzare una spalla e fare una faccia buffa. È stata una cosa così catartica poter buttar via tutta quella serietà e diventare l'attore che penso di aver sempre voluto essere in tanti modi".



L'attore cerca di spiegare più approfonditamente il proprio concetto:"Ho ritrovato il bello, il divertimento e la gratitudine per il fatto di essere qui e di poterlo fare. Ho valorizzato la famiglia che si crea mentre si gira un film, l'esperienza che vivi con le persone con cui giri il film. Credo che nella vita si vivano viaggi in cui troviamo noi stessi, e nel caso di Far From Home penso di aver capito 'Sai, recitare è davvero divertente. Divertiti! E le persone qui sono fantastiche! Divertiti e goditi la vita perché scorre velocissima'".

Gyllenhaal è tornato al Saturday Night Live ha scherzato riferendosi all'MCU:"L'ultima volta che mi avete ospitato era il 2007. Sapete quanto tempo? Tipo 400 film Marvel fa".

Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Spider-Man: Far From Home, film che ha preceduto il recente No Way Home.