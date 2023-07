Spider-Man, zia May scende in piazza! Anche Rosemary Harris agli scioperi

Hollywood è in rivolta. Dopo gli sceneggiatori anche gli attori hanno deciso di scendere in piazza lottando per i propri diritti. Mentre continuano ad arrivare dagli USA immagini di volti noti del cinema ai vari picchetti, da poco è stata fotografata una conoscenza nota ai fan dei cinecomic.

E' stata, infatti, fotografata per strada intenta a protestare contro il capitalismo delle major, l'attrice 95enne Rosemary Harris, famosa per essere stata il volto di Zia May nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi di inizio 2000 con protagonista un giovanissimo Tobey Maguire. L'attrice armata di cartellone, si è mostrata molto partecipativa ai vari picchetti organizzati dal sindacato attori nel tentativo di affermare quanto, ad Hollywood, ci sia bisogno di un cambio di direzione repentino.

Oltre alle proteste già portate avanti dagli sceneggiatori riguardo i contratti, i manifestanti cercando di far puntare l'attenzione anche sul tema dell'intelligenza artificiale che sta diventando sempre più urgente nel mondo del cinema e delle serie tv. Dopo la sigla di Secret Invasion totalmente realizzata con AI e i primi esperimenti di scrittura di sceneggiature con questo tipo di nuove tecnologie, la paura di attori e sceneggiatori e quella di poter essere "sostituiti". La presenza della Harris si aggiunge ad un parterre di interpreti già vastissimo sceso in piazza nelle ultime settimane.

Inizio della mobilitazione degli attori per lo sciopero ha ovviamente causato innumerevoli ritardi a produzioni già in corso. I tempi di ripresa non sono ben chiari ma, guardando il modo poco accomodante nel quale stanno reagendo le produzioni, potrebbero essere molto lunghi.