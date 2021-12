Spider-Man, Zendaya ha una valida preoccupazione per Tom Holland: 'e se soffocasse?'

Essere un supereroe non è un compito facile da assolvere, Tom Holland lo sa bene ma ora la sua co-protagonista di Spider-Man: No Way Home, Zendaya, ci fa notare un particolare davvero preoccupante: il costume di Spider-Man potrebbe uccidere l’attore?

Da oltre due anni ormai, l’attrice che interpreta MJ (che è la fidanzata di Tom Holland) ha espresso pubblicamente una sua grande preoccupazione da non sottovalutare. Zendaya è terrorizzata dal fatto che Holland possa accidentalmente vomitare nel suo costume mentre esegue tutte quelle acrobazie da Spider-Man e soffocare inavvertitamente. Nella clip dell'intervista originale rilasciata ad MTV News nel 2019, Zendaya spiega che il soffocamento accidentale di Holland è una questione che la "spaventa davvero" e a cui "pensa sempre".



Ha detto: “Quando indossa quella maschera che non può semplicemente togliersi, perché è come un pezzo unico del costume, ho sempre paura che…se lavorasse così duramente da vomitare e poi soffocare?".



L’attrice è tornata su Twitter oggi per ribadire il concetto, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, riferendo che la sua è una preoccupazione valida e ancora in essere. In quella stessa intervista del 2019 anche Jacob Batalon, interprete di Ned, ha supportato la preoccupazione della sua co-protagonista. "In realtà è proprio vero, ha ragione", ha detto. Adesso che Zendaya ci ha fatto riflettere su questo aspetto inizieremo ad avere un po’ di preoccupazione anche noi, voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Date un'occhiata all'ultimo poster di Spider Man No Way Home davvero suggestivo, la pellicola sarà al cinema dal 15 dicembre.