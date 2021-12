Spider-Man, Zendaya e Tom Holland vogliono unirsi a Miles Morales nello Spider-Verse

L'incredibile trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse pt. 1 ha lasciato tutti di stucco, compresi Tom Holland e Zendaya a cui, a quanto pare, piacerebbe moltissimo unirsi a Miles Morales per un esilarante giro nel Spider-Verse.

Nel corso di un'intervista promozionale per Spider-Man: No Way Home Zendaya ha detto: "Li adoro e sto solo aspettando la telefonata. Ragazzi, chiamateci. Metteteci nel nuovo film, vogliamo esserci".

Tom Holland ha rivelato di aver avuto contatti con Amy Pascal a tal proposito ma che, per il momento, nulla si è concretizzato: "Amy in realtà mi ha chiesto sul set di questo film se volevo esserci, ma poi nessuno è tornato da me per dirmi altro".

L'interprete di Peter Parker che già pensa al quarto capito del suo Spider-Man, vorrebbe dunque insieme a Zendaya un vero e proprio crossover con Miles Morales e visto lo straordinario successo ottenuto da questo film d'animazione e le incredibili premesse del nuovo trailer, non sembra affatto difficile comprendere le loro ragioni.

Nel frattempo però, l'hype è alle stelle per l'uscita di Spider-Man: No Way Home. Riuscirà il nostro amato Spidey di quartiere a non deludere le aspettative? Per scoprirlo, non ci resta che pazientare ancora qualche giorno. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.