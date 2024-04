Spider-Man, Zendaya racconta Tom Holland: 'La sua vita è cambiata di punto in bianco'

Zendaya, in occasione della promozione di Challengers di Luca Guadagnino, ha concesso a Vogue una lunga intervista, in cui ha avuto modo di soffermarsi anche sul suo legame con Tom Holland.

Quando i due si sono conosciuti sul set di Spider-Man: Homecoming si trovavano in due fasi differenti delle rispettive carriere: "Eravamo entrambi molto, molto giovani, ma la mia carriera era già avviata, mentre la sua è cambiata improvvisamente. Un giorno sei un ragazzino che va al pub con gli amici e poi, il giorno dopo, sei Spider-Man. Ho visto la sua vita cambiare di fronte ai suoi stessi occhi. Ma lui ha gestito la cosa davvero splendidamente", ha commentato Zendaya.

Nel corso di un' ospitata al podcast Q with Tom Power, Tom Holland aveva parlato del suo rapporto con i fan, precisando di non essere mai stato interessato alla fama. Fatto che lo ha indotto a compiere delle scelte non calcolate, talvolta andando contro il parere degli stessi produttori cinematografici. "Il segreto è questo: potresti essere sotto contratto, e non avere il permesso di andare a fare snowboard. Indovinate un po'? Io vado a fare snowboard tutte le volte che voglio. Loro non lo sanno e a me non importa. Mi piace la mia vita. Mi voglio divertire e confido nel fatto che non mi romperò una gamba". La fama, ha poi convenuto Holland, implica sempre un prezzo da pagare: "Mi seguono ovunque vada. I paparazzi si siedono di fronte a casa mia. Non posso avere una relazione con qualcuno senza che questo fatto venga pubblicato in prima pagina", ha affermato la star, che ammette di fidarsi soltanto di una cerchia ristretta di amici. Oltre ad avere in programma Spider-Man 4, Tom Holland è impegnato in una nuova versione teatrale di Romeo e Giulietta, che andrà presto in scena nel West End.

Su Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.