Spider-Man, Zendaya non lesse lo script di Far From Home: 'Troppi spoiler su Endgame'

Dopo aver parlato della reinterpretazione del personaggio di Mary Jane Watson all'interno del MCU, Zendaya conferma quanto la segretezza sia stata la parola d'ordine anche per quanto riguarda Spider-Man: Far From Home.

In effetti non è una sorpresa che i vertici della Marvel impongano divieti e restrizioni per fare in modo che non si sappia niente dei vari film, ma in questo caso a pagarne le spese furono persino gli attori, completamente ignari di dove la sceneggiatura del nuovo Spider-Man sarebbe andata a parare. Il film uscì infatti poco tempo dopo Endgame e conteneva pesanti spoiler sul finale del film corale, tanto che il trailer del film fu pubblicato con una vera e propria allerta spoiler da parte di Tom Holland.

"Quando si tratta di progetti come Spider-Man c'è da fare i conti con un qualcosa di davvero imponente. C'erano un sacco di segreti, e metà della sceneggiatura non la potevi neanche leggere, perché c'erano troppi spoiler su Endgame e su tutto il resto. È un po' come non sapere cosa stai facendo, è un qualcosa di così grande che alla fine dici 'Cercherò di capirlo strada facendo'", ha rivelato l'attrice a Variety.

Ovviamente lo spoiler più grande riguardava la sorte di Tony Stark, il mentore dell'Uomo Ragno in questo universo narrativo. Nel secondo capitolo dedicato all'Arrampicamuri troviamo infatti numerosi riferimenti ad Iron Man e sarebbe davvero interessante sapere come gli autori siano riusciti a tenere all'oscuro gran parte del cast fino a pochi giorni prima delle riprese. Cosa ne pensate al riguardo? Credete che gli attori meritino di ricevere lo script a tempo debito per potersi calare al meglio al centro della storia? Oppure per questo genere di film tutto sommato è un compromesso accettabile pur di evitare fughe di notizie?

Zendaya ha inoltre affermato di essere emozionata all'idea di tornare sul set di Euphoria per la seconda stagione della serie.