Spider-Man è salvo e anche Zendaya celebra l'accordo su Twitter

La strada per un accordo tra Disney e Sony sulle sorti di Spider-Man è stata lunga e tortuosa ma alla fine, è la notizia di queste ore, ci sarà un terzo film su Peter Parker, che resterà così all'interno del Marvel Cinematic Universe. I social, come era prevedibile, sono già impazziti.

Tra i protagonisti del film il primo a commentare la notizia dell'accordo è stato Tom Holland su Instagram, postando il filmato di una scena tratta da The Wolf of Wall Street in cui Leonardo DiCaprio urla: "Non me ne vado, c***o!"

Gli ha fatto subito eco la sua collega Zendaya, che in Spider-Man: Homecoming e Far From Home interpreta MJ, che su Twitter ha manifestato la sua gioia con una GIF che mostra Spider-Man che balla, facendo capire abbastanza chiaramente ai follower il suo stato d'animo.

Il terzo film di Spider-Man, come i due precedenti, sarà prodotto da Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, insieme a Amy Pascal della Sony. È già stata rivelata anche la data di uscita del film.

"Sono entusiasta del fatto che il viaggio di Spidey nell'MCU continuerà, e io e tutti noi dei Marvel Studios siamo molto entusiasti di poter continuare a lavorarci", ha dichiarato Feige in una nota.

"La storia di Peter Parker ha preso una svolta drammatica in Far From Home e non potrei essere più felice che lavoreremo tutti insieme e vedremo dove porta il suo viaggio" è il commento di Amy Pascal. "Questa è stata una partnership vincente per gli studi, il franchising e i fan e sono felice che continuerà".