Spider-Man: No Way Home, ecco quali villain compaiono all'apertura del Multiverso!

Sapevamo che Spider-Man: No Way Home avrebbe avuto a che fare con il Multiverso ma prima della visione della pellicola non ci eravamo resi conto delle implicazioni che questo avrebbe comportato. Oltre all'arrivo dei vari villain delle precedenti versioni di Spider-Man, il Multiverso ha aperto le porte ad altri personaggi, ecco quali compaiono.

Alla fine del terzo atto di Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange corre in aiuto di Peter Parker per riportare i vari villain protagonisti del film nei loro rispettivi universi di provenienza ma nel farlo assistiamo letteralmente a uno squarcio di quell'universo. All'apertura del Multiverso scorgiamo così alcune figure di cui percepiamo solamente la silhouette e dei fan su internet sono riusciti a scoprire di quali personaggi si tratta: non solo Kraven Il Cacciatore, che avrà un film Sony con Aaron Taylor-Johnson, ma nell'ordine anche Superior Spider-Man (uno Spider-Man con il cervello di Doc Ock), Scorpione, la Gatta Nera, Rhino (che avevamo già incontrato in The Amazing Spider-Man 2) e Mysterio.

Non una coincidenza che si tratti di sei villain dell'universo di Spider-Man, inevitabile rimando ai Sinistri Sei di cui tempo fa era in preparazione un film dedicato pensato dalla Sony per proseguire la saga The Amazing. In ogni caso si tratta di personaggi che la Sony ha sviluppato per parecchio tempo prima di dedicarsi alla collaborazione con i Marvel Studios.

Gli studios che hanno già dato vita sul grande schermo al Venom di Tom Hardy hanno infatti scritturato Aaron Taylor-Johnson come volto di Kraven per un film incentrato proprio sulla figura del temibilissimo cacciatore visto in fumetti come L'Ultima Caccia di Kraven. Per Taylor-Johnson si tratta della seconda apparizione nei panni di un personaggio Marvel: in passato il nostro aveva infatti interpretato lo sfortunato Quicksilver visto brevemente in Avengers: Age of Ultron.

Infine, secondo una teoria, Venom sarebbe già apparso nel MCU.