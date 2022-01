Spider-Man: No Way Home, un video dietro le quinte con la scena rimossa di Harry Holland

Mentre Spider-Man: No Way Home è già diventato il maggior incasso al box-office in Italia superando quota venti milioni di dollari, dal web è emerso un nuovo video che mostra il dietro le quinte della scena girata da Harry Holland, fratello di Tom Holland, che purtroppo non è stata inclusa nel montaggio finale della pellicola Marvel Studios.

Nel video possiamo vedere la scena in cui Harry Holland sarebbe dovuto comparire sullo schermo insieme al fratello Tom in una delle più classiche scene di rapina con Spider-Man che arriva al momento giusto per risolvere la situazione. Parlando proprio di questa particolare scena, Tom Holland aveva commentato qualche settimana fa:

"Abbiamo scelto Harry e lui è venuto sul set. Vado dal coordinatore degli stunt e dico, 'Per favore, qualunque cosa tu faccia con lui, fa in modo che sia sottosopra.' Stiamo girando la scena. Harry è a testa in giù che oscilla avanti e indietro. Che Dio lo benedica, ha fatto davvero un buon lavoro", ha ricordato il protagonista di Spider-Man: No Way Home con una risatina. "E con il passare della giornata ha queste linee sulla fronte che si fanno sempre più evidente e sembra che gli occhi stiano per uscirgli fuori dalle orbite".

Tom Holland ha sottolineato quanto sia stata buona la performance di suo fratello ma poi, un po' a sorpresa ha aggiunto: "Gli ho detto tornando verso casa che ero davvero molto orgoglioso di lui ma la cosa divertente è che la sua scena è stata tagliata. Quando abbiamo visto la proiezione del film l'altro giorno, di lui non c'era alcuna traccia".

Tornando al box-office, SpiderMan No Way Home ha battuto Batman, con il film che ha sorpassato il Cavaliere Oscuro diventato il 12esimo maggior incasso di sempre. Gli Studios, intanto, hanno confermato l'intenzione di ingaggiare Emma Stone per Spider-Man: No Way Home.