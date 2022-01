Spider-Man: No Way Home, tagliato il cameo di un sosia di Stan Lee: ecco la scena!

La prassi dei cameo di Stan Lee si è purtroppo bruscamente interrotta a causa della scomparsa del celebre fumettista e produttore della Marvel, tuttavia i tentativi di omaggiare l'autore e co-creatore di Spider-Man non sono mai stati accantonati da parte dei Marvel Studios. Oggi scopriamo che un riferimento a Lee era stato incluso in No Way Home.

L'ultimo cameo filmato da Stan Lee è stato quello per Avengers: Endgame in cui vediamo il fumettista a bordo della sua auto negli anni '70 quando Tony Stark viaggia indietro nel tempo per recuperare le particelle Pym necessarie per tornare al proprio tempo e recuperare anche il Tesseract dalle mani dell'esercito americano. Nonostante questo, Stan Lee è stato omaggiato in No Way Home nella scena in autostrada durante lo scontro tra Peter Parker e Doc Ock, in cui si vede appunto la targa di un taxi che riporta la data di nascita di Lee.

Tuttavia, nella sceneggiatura di SpiderMan No Way Home era stato addirittura inserito il cameo di un sosia di Stan Lee che poi la produzione ha preferito non filmare e rimuovere completamente. Nella foto posta in calce a questa news potete leggere la descrizione della scena in questione. La scena si svolge nella parte finale del film, in cui Peter spera di far ricordare a MJ i loro trascorsi insieme dopo che da tutti quelli che conosce sono stati cancellati i ricordi. Nella sequenza, MJ sta parlando con un uomo anziano, descritto appunto come un "sosia di Stan Lee". L'uomo non compare nella versione uscita al cinema, quindi la scena non è stata filmata o è stata tagliata e rigirata con quella che conosciamo.

La sceneggiatura conta 182 pagine. Spider-Man: No Way Home è la terza avventura di Tom Holland nei panni di Peter Parker ma uno dei motivi per cui il film è particolarmente amato è la contemporanea presenza degli altri due Spider-Man, interpretati da Andrew Garfield e Tobey Maguire.

