Spider-Man, Willem Dafoe vuole tornare: 'Goblin? Un grande ruolo'

Iconico come pochi altri villain, il Goblin di Willem Dafoe ha fatto buona parte della gloria della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, concedendosi infine anche un ritorno in splendida forma nel più recente Spider-Man: No Way Home: possibile, dunque, che le avventure del nostro Norman Osborn non siano ancora terminate?

A parlarne, mentre gli Studios lavorano allo Spider-Man 4 dell'MCU, è stato proprio il nostro Willem, che si è detto assolutamente disposto a indossare ancora una volta costume e maschera di Goblin in un nuovo film sull'arrampicamuri, che si tratti del Marvel Cinematic Universe o di uno dei tanti universi alternativi.

"Voglio dire, è un grande ruolo. Ho amato il fatto che entrambe le volte sia stato un doppio ruolo. Sia vent'anni fa che la volta più recente... Sono state due esperienze molto diverse, ma in entrambi i casi mi sono divertito un sacco" sono state le parole di Willem Dafoe al riguardo.

Con il discorso multiverso ormai aperto, d'altronde, è tutt'altro che utopico pensare che Goblin, Doc Ock e soci possano ancora avere un ruolo da giocare nel futuro del franchise: vi piacerebbe rivederli o pensate sia il momento di metterli da parte? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, quando potrebbe arrivare lo Spider-Man 4 dell'MCU.