Spider-Man: No Way Home, Zio Ben potrebbe apparire grazie a Doctor Strange?

Mentre continua a tenere banco tra gli appassionati la discussione sull'effettiva partecipazione al film di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi personaggi, in Spider-Man: No Way Home potrebbe fare finalmente il suo esordio nel MCU un altro personaggio cardine dell'universo di Spider-Man: stiamo parlando di Ben Parker ovvero Zio Ben.

Con tutti i grandi ritorni previsti nel terzo film di Spider-Man con Tom Holland protagonista sarebbe veramente strano non trovare coinvolto anche Zio Ben nella storia, anche e soprattutto per via di quello che accadrà a causa del Multiverso. Non solo, data la differenza nel look di Holland dagli altri due Spider-Man cinematografici, Maguire e Garfield, il suo Spider-Man potrebbe perfino non riconoscere lo Zio Ben di un altro universo. Anche se in tutto ciò Doctor Strange potrebbe giocare un ruolo cruciale.

Negli anni '90, Spider-Man ha affrontato Xandu, uno stregone che gestisce la Death Dimension, un angolo del Mulotiverso che funziona come una specie di limbo per quei personaggi appena deceduti che non possono essere raggiunti dai viventi. Se Spider-Man: No Way Home affronterà il Multiverso non c'è ragione per cui non possa apparire anche la Death Dimension e sarebbe sicuramente emozionante dare la possibilità a Peter e Zia May di avere un'ultima conversazione con Zio Ben. Nel trailer di Spider-Man: No Way Home potrebbe esserci un indizio di ciò, con i due personaggi che a un certo punto guardano stupiti una figura che entra nell'appartamento. Che sia davvero Zio Ben?

Nell'attesa di scoprire quando uscirà il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, ricordiamo che la pellicola ha una data d'uscita fissata al 17 dicembre 2021. Stando alle ultime voci, il prossimo trailer dovrebbe approdare in streaming a novembre, in concomitanza con l'uscita al cinema di Eternals.

Quanto attendete Spider-Man: No Way Home? Fatecelo sapere nei commenti!